МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 21 /2157/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5300-У от 24.10.2019 "О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57484 от 12.02.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5391-У от 20.01.2020 "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57599 от 25.02.2020, вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования/;

— указание № 5392-У от 22.01.2020 "О порядке уведомления уполномоченным банком органа финансового мониторинга о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 83 и 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", а также о каждом случае проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57609 от 25.02.2020, вступает в силу с 1.10.2020/;

— приказ № ОД-361 от 3.03.2020 "О продлении срока деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива второго уровня "Центральная народная касса";

— приказ № ОД-382 от 4.03.2020 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Компания Банковского Страхования";

— приказ № ОД-394 от 6.03.2020 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" /Публичное акционерное общество/ АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО /г. Чебоксары/";

— информационное письмо № ИН-015-53-11-3/11 от 4.03.2020 "О порядке расчета страховых резервов".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.02.2020; информация о банковской системе Российской Федерации на 1.03.2020; объявления Банка России.