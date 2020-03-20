МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. ВТБ на данный момент не меняет условия по кредитным продуктам, в том числе ипотеке, ставки по вкладам были снижены в преддверии решения Банка России по ключевой ставке, возможные изменения по кредитным и депозитным продуктам будут зависеть от действий других игроков и развития макроэкономической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Банк России ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Регулятор убрал из релиза сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. При этом Набиуллина заявила, что вопрос о повышении ключевой ставки на одном из ближайших заседаний ЦБ с повестки не снят.

"На данный момент ВТБ не меняет условия по своим кредитным продуктам: кредиты наличными можно оформить по ставке от 7,5%, ипотеку – от 7,9%, автокредит — от 2%", — говорится в сообщении.

Ставки по привлеченным средствам также остаются без изменений, банк провел раунд их снижения в преддверии решения ЦБ РФ: до 6,5% по вкладам и 7% по накопительным счетам с опцией "Сбережения", указал банк.

"Возможные изменения будут зависеть от действий других игроков и развития макроэкономической ситуации", — отметили в пресс-службе.