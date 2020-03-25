МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 25 /2161/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5345-У от 6.12.2019 "О порядке открытия и ведения специального счета в Банке России, порядке зачисления денежных средств на специальный счет в Банке России и порядке возврата денежных средств со специального счета в Банке России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57741 от 13.03.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5414-У от 23.03.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2017 года № 602-П "О правилах подготовки нормативных актов Банка России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-468 от 19.03.2020 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений об Обществе с ограниченной ответственностью "БитПоинт" /г. Москва/";

— приказ № ОД-480 от 20.03.2020 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк" ООО КБ "Нэклис-Банк" /г. Москва/";

— информационное письмо № ИН-04-29/26 от 23.03.2020 "О рекомендациях Банка России кредитным организациям по осуществлению кассового обслуживания клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции /2019-nCoV/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.03.2020; реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг; объявления Банка России.