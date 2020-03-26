МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Объявленные президентом Владимиром Путиным новые налоги на доходы состоятельных граждан не смогут полностью покрыть расходы по борьбе с коронавирусом – средства придется добавлять из других источников, например, распечатывать "кубышку" или включать печатный станок. Но есть и позитив – вырастет интерес частных лиц к фондовому рынку, считают эксперты.

Президент Владимир Путин в среду предложил обложить 15-процентным налогом выводимые за рубеж дивиденды и проценты, а также ввести 13-процентный НДФЛ на доходы по вкладам и ценным бумагам свыше 1 млн рублей. Некоторые подробности в четверг уточнили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, 13-процентный налог будут брать с доходов по каждому вкладу от 1 млн рублей, при этом счета суммироваться не будут. При этом он подчеркнул, что в России достаточно средств для поддержки попавших в нелегкую ситуацию из-за коронавируса – деньги будут вне зависимости от введения новых мер. Однако это шаг к восстановлению баланса справедливости в экономической сфере.

Сроки введения данных мер пока не определены окончательно. По словам председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это возможно не раньше 2021 года. Это диктуют нормы действующего законодательства – ведь новые налоги ухудшают положение граждан. "Плюс по налогу на дивиденды должна пройти процедура согласования с теми странами, с которыми Россия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения", — добавил он.

ДОХОДЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Так или иначе, новые меры позволят хотя бы отчасти компенсировать расходы по борьбе с коронавирусом, в частности, выпадающие доходы от налоговых каникул для ряда отраслей, указывают эксперты. По их мнению, новшества дадут бюджету дополнительно десятки, а то и сотни миллиардов рублей. Однако следует дождаться законопроекта, чтобы делать более точные оценки.

"Есть предположение, что физлица-резиденты, во всяком случае, по счетам ИИС сохранят льготу по уплате налогов на доходы по ценным бумагам. Налогообложение купонов по гособлигациям и мелким депозитам тоже представляется крайней мерой", — ожидает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Потенциал собираемости налогов по ставке 13% ориентировочно на уровне 150-200 млрд рублей в год. "Не копейки, но и не та сумма, которую не могло бы правительство взять в моменте из резервов. Кроме того, чтобы заинтересовать инвесторов, Минфину пришлось бы повышать доходность ОФЗ для компенсации налога, а это похоже на перекладывание денег из одного кармана в другой", — комментирует он.

По мнению аналитика "Финама" Алексея Коренева, пока оценивать поступления в бюджет от новых мер рано. Дивиденды, которые уже были выплачены, налогом уже не обложишь – "задним числом" такие операции не проводятся. Те, которые предстоят к выплате, будут в большинстве своем еще не скоро. К тому времени немалая часть держателей соответствующих акций постарается найти способы если не полностью уйти от налогов, то хотя бы минимизировать их, пояснил он.

"Да и опять же – деньги нужды сейчас, а дивиденды когда еще будут. Банковские депозиты выше 1 млн рублей? Да, таковых немало – судя от доступным данным, порядка 55,3%. Но нет сомнений, что теперь немалая часть владельцев таких депозитов разобьют свои вклады на суммы "до миллиона", как, например, сейчас многие разбивают до "страховых" 1,4 млн рублей", — рассуждает эксперт.

ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

В целом объемы возможных допдоходов бюджета явно не соответствуют масштабу поставленных задач и, соответственно, расходов, уверены аналитики. По словам Коренева, остается еще три пути обеспечить финансирование тех мер, которые были анонсированы накануне. Во-первых, почти наверняка придется секвестрировать какие-то иные расходные статьи бюджета. "С миру по нитке, но можно аккуратно "отпилить" там, где время позволяет потерпеть", — считает он.

Во-вторых, Фонд национального благосостояния, который предполагалось использовать только для валютных интервенций в поддержку рубля, можно частично потратить и на финансирование мер по борьбе с коронавирусом.

В-третьих, весьма возможно, что придется включать печатный станок. И хотя до сих пор правительство проводило крайне жесткую политику контроля за денежной массой, экстраординарность сложившейся ситуации вполне может вынудить печатать больше рублей.

ВЫИГРАВШИЕ И ПРОИГРАВШИЕ

При этом эксперты сомневаются, что новые меры смогут залить "коронавирусный пожар" в экономике. Они указывают, что механизмы их реализации пока непонятны. Многие предприниматели уже назвали вынужденные оплачиваемые каникулы, невозможность банкротить не выполняющих обязательства контрагентов и фактическое закрытие целых отраслей скажется на бизнесе губительно. Кредитные учреждения – по крайней мере, до выяснения механизмов компенсации потерь – ожидают снижения выручки из-за разрешенных просрочек по кредитам.

Сложно ожидать и снижения оттока капитала из России, полагает Коренев. С одной стороны, заявленные меры ужесточения сбора налогов со сверхдоходов, и, в первую очередь, получаемых за рубежом, должны препятствовать оттоку капитала. С другой стороны, именно страх потерь и неопределенность традиционно увеличивают бегство капиталов в более спокойные для них юрисдикции. Какая из этих двух тенденций возобладает, пока неясно.

По мнению Ващенко, меры по налогообложению дивидендов нерезидентов как минимум не являются триггером для повышения оттока капитала. "Наоборот, именно значительный запас накопленных резервов дает шанс, что из кризиса экономика выйдет быстрее многих европейских стран", — говорит он.

К позитиву эксперты относят возможный рост интереса частных лиц к фондовому рынку, где доходность существенно выше, чем по вкладам, при этом существует большое разнообразие инвестиционных инструментов. "На фоне невысоких ставок по вкладам налогообложение доходов по ним может стать особенно ощутимым в сегменте состоятельных частных лиц, например, при сумме депозитов от 20-30 млн рублей", — говорит инвестстратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Так что можно ожидать ещё большего перераспределения средств со вкладов в инвестиционные продукты, несмотря на то, что предполагаемые меры могут затронуть долговые ценные бумаги. Вкупе с отменой многими банками долларовых вкладов обозначенные меры позволят еще больше повысить интерес частных лиц к фондовому рынку", — заключил он.​