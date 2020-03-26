МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Банк России на следующей неделе при необходимости будет проводить аукционы "тонкой настройки" с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора, говорится в информации о работе банков и платежной системы, операциях ЦБ с 30 марта по 3 апреля.

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"Аукционные операции "тонкой настройки" будут проводиться при необходимости с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора", — отмечается в информации, касающейся операций Банка России.

Указывается, что на следующей неделе регулятор продолжит осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке. Так, в частности сообщается, что операции РЕПО по фиксированной ставке будут проводиться 27, 30, 31 марта, 1, 2 и 3 апреля 2020 года ежедневно с исполнением первой части в день проведения, второй части — 6 апреля 2020 года.

Обеспеченные кредиты Банка России по заявлению в рамках стандартных и специализированных инструментов рефинансирования будут предоставляться 27, 30, 31 марта, 1, 2 и 3 апреля 2020 года с датой возврата кредита не ранее 6 апреля 2020 года.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи будут проводиться 27, 30, 31 марта, 1, 2 и 3 апреля 2020 года с датой расчетов на следующий торговый день.