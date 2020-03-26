МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году, причем облагаться будут только полученные вкладчиками проценты — это относится как к рублевым и валютным счетам в банках, так и к инвестициям в облигации, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин в среду предложил облагать НДФЛ в размере 13% процентный доход по вкладам и облигациям на сумму свыше 1 миллиона рублей.

"Налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты. При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно", — уточнил Силуанов.

"Налог с процентных доходов будет взиматься только с вкладов, размер которых будет превышать 1 миллион рублей", — добавил министр.

Он подчеркнул, что данная мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года. "Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году", — заявил Силуанов.

"Аналогичный подход будет применяться и к инвестициям в долговые ценные бумаги", — сказал он.