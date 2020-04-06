МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Параметры ипотечных каникул для пострадавших на фоне коронавируса в России в наибольшей степени соответствуют кредитам, выданным в Челябинской, Кировской, Вологодской и Курганской областях, Республике Марий Эл и Алтайском крае, сообщает кредитно-рейтинговое агентство НКР со ссылкой на данные Банка России и собственные расчеты.

Правительство РФ 3 апреля утвердило максимальные размеры кредитов, при которых заёмщик получает право обратиться в банк с требованием об изменении условий договора.Россияне, у которых возникли сложности с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом в стране, теперь могут гарантированно получить отсрочку по своим обязательствам. Претендовать на льготный период могут заемщики, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году. Однако воспользоваться отсрочкой можно будет только, если сумма кредита не превышает определенно порога. Так, кредитные каникулы предоставляются по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 миллиона рублей, потребкредитам до 250 тысяч рублей, автокредитам до 600 тысяч рублей и кредитным картам с лимитом не более 100 тысяч рублей.

По мнению НКР, утверждённый правительством РФ максимальный размер ипотечного кредита отсекает возможность получения "кредитных каникул" для значительной доли ипотечных заёмщиков. При этом из программы практически полностью исключаются заёмщики из крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

"В наибольшей степени соответствуют параметрам ипотечных каникул жители Челябинской области: средний размер кредита — 1,5 миллиона рублей, доля региона в выданной ипотеке — 3%. Под условия программы может попасть и значительное число заёмщиков Кировской области, Республики Марий Эл, Вологодской области, Курганской области, Алтайского края. Каникулы будут доступными в основном в регионах с небольшим размером приобретаемого жилья: максимум две комнаты и площадь порядка 50 квадратных метров", — указали в НКР.

По итогам 2019 года средний размер ипотечного кредита по стране был почти на 50% больше введённого ограничения — 2,2 миллиона рублей. Примерно в трети субъектов РФ средний размер ипотечного кредита превышает 2 миллиона рублей. На такие регионы в 2019 году пришлось почти 37% от всего числа выданных ипотечных кредитов.

При этом в Москве, которая является лидером по числу выданных ипотечных ссуд (6% в 2019 году), средний чек составил 4,8 миллиона рублей. Вдвое превышает максимальный лимит в 1,5 миллиона рублей и средний чек в двух других крупнейших ипотечных регионах: Московской области (3,4 миллиона рублей) и Санкт-Петербурге (3 миллиона рублей). Но и в других субъектах средние суммы ипотеки отличаются в большую сторону. Разница не превышает 10% лишь в десятке регионов, совокупная доля которых в выдаче составляет около 10%.

К схожим выводам пришли эксперты бюро кредитных историй "Эквифакс". По их оценке, более 75% имеющих потребительский кредит жителей российских регионов смогут воспользоваться кредитными каникулами, однако в Москве такую возможность будет иметь не более трети заемщиков с учетом установленного предельного размера кредита.

"В Московском регионе средняя сумма выдаваемого потребительского кредита (без учёта POS-кредитов) уже несколько лет превышает 350 тысяч рублей. Исходя из средних сумм остатка потребительских кредитов в Московском регионе воспользоваться реструктуризацией смогут не более трети заемщиков, а в регионах — более 75%", — заявили эксперты.

При этом с кредитными картами ситуация складывается лучше: более 87% держателей кредитных карт в стране соответствуют критерию ограничения по сумме лимита кредитной карты. "Этот показатель незначительно варьируется при рассмотрении московской агломерации и регионов страны", — уточнили в бюро кредитных историй.

Самым проблемным видом кредита для москвичей с точки зрения возможности реструктуризации кредита из-за коронавируса является ипотека, отметили эксперты. "Данному критерию в Москве соответствует менее 15% потребителей, а в регионах около 72%", — указали в "Эквифаксе".

"Установленные ограничения, вполне возможно, позволят провести реструктуризацию большинству потребителей в регионах страны и будут ограниченно полезны потребителям в Московской агломерации, особенно в части ипотечных кредитов", — подытожили в компании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 6343 в 80 регионах, всего скончались от болезни 47 человек.