МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Около месяца назад российские страховщики начали выводить на рынок полисы страхования от коронавируса, и, как они прокомментировали РИА Новости сегодня, встретили достаточный интерес к этому продукту.

Первым с таким полисом в самом начале марта на рынок вышел банк "Восточный" со страховой компанией-партнером "Арсеналъ". Как рассказали агентству в банке, на начало апреля было продано более 3,5 тысячи страховок от коронавируса. "Полисы приобретают во всех регионах России. Среди лидеров продаж Омск, Санкт-Петербург, Красноярск", — добавили в банке.

Затем, через две недели, о запуске страховки физлиц от коронавируса объявила "Альфастрахование", а позже страховщик представил продукт и для корпоративного сегмента – компаний, которые захотят застраховать своих сотрудников. Такой возможностью сейчас воспользовались более 50 компаний, сообщил агентству страховщик. А полис для физлиц, по состоянию на понедельник, оформили более 3,2 тысячи покупателей.

В конце марта на рынке появилась и семейная страховка от коронавируса — от компании "Согласие". "По состоянию на 7 апреля страховая компания "Согласие" заключила более 250 договоров страхования от коронавируса, по которым застрахованы сами страхователи и близкие члены их семей", — рассказали РИА Новости в компании.

Также подобные свои продукты представили компании "Зетта страхование" и "Ренессанс страхование". Как сообщили агентству в последней, уже виден активный интерес со стороны покупателей, было продано около сотни полисов, но пока это всё были клиенты из Москвы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 6343 в 80 регионах, всего скончались от болезни 47 человек.