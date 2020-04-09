МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 27 /2163/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5324-У от 21.11.2019 "О порядке применения к операторам услуг информационного обмена штрафа, предусмотренного статьей 826 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57795 от 20.03.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5371-У от 24.12.2019 "О случаях зачисления денежных средств на счета /во вклады/ резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, и списания денежных средств с таких счетов /вкладов/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57857 от 26.03.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5372-У от 24.12.2019 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57870 от 27.03.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5379-У от 26.12.2019 "О регистрации Банком России организаций в качестве операторов платежных систем, включении иностранных организаций, являющихся операторами иностранных платежных систем, в реестр операторов иностранных платежных систем, о порядке ведения реестра операторов платежных систем и реестра операторов иностранных платежных систем" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57916 от 31.03.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5402-У от 18.02.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704-П "О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57830 от 24.03.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5404-У от 27.02.2020 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57915 от 31.03.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5405-У от 27.02.2020 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57917 от 31.03.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5423-У от 26.03.2020 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57913 от 31.03.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5426-У от 30.03.2020 "О внесении изменения в приложение 21 к Положению Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П "О платежной системе Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57937 от 1.04.2020, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5428-У от 3.04.2020 "Об установлении Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю в нерабочие дни" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57957 от 3.04.2020, вступает в силу со дня опубликования/;

— приказ № ОД-596 от 8.04.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД-65";

— приказ № ОД-597 от 8.04.2020 "Об уменьшении размера уставного капитала Акционерного общества "Севастопольский Морской банк" АО "Севастопольский Морской банк" /г. Севастополь/";

— информационное письмо № ИН-06-59/49 от 5.04.2020 "Об особенностях применения Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ";

— информационное письмо № ИН-015-55/50 от 6.04.2020 "О мерах по поддержке участников финансового рынка в условиях пандемии коронавируса".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: объявления Банка России; перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в "Вестнике Банка России" в 1 квартале 2020 года.