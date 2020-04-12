МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Московская биржа не пересматривала вопрос о выплате дивидендов в этом году, сказал председатель наблюдательного совета торговой площадки Олег Вьюгин.

Банк России ранее рекомендовал финансовым организациям принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу.

"Мы посмотрели даже такой вариант, что если мы выплатим дивиденды как положено в этом году, в сроки, и будут остановлены торги, то есть биржа перестанет работать, потому что по какой-то причине торги остановлены до конца года. Мы посчитали, что в этом случае у нас все равно достаточно капитала для того, чтобы поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии и сохранить ключевой персонал", — сказал Вьюгин, выступая в онлайн-режиме в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"И мы знаем, что это знают люди — аналитики и инвесторы, которые за нами наблюдают. И поэтому мы не нашли аргументов на то, чтобы сказать "нет" и не выплачивать дивиденды в этом году. Поэтому наблюдательный совет все-таки дал рекомендацию собранию акционеров проголосовать за выплату", — добавил он.

Годовое собрание акционеров Московской биржи состоится 28 апреля в форме заочного голосования. Набсовет биржи в марте рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам прошлого года в размере 7,93 рубля на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендовано направить 18,1 миллиарда рублей, что составляет 89% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2019 год.