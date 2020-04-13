МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Банки массово отказываются предоставлять заемщикам кредитные каникулы. При выдаче кредита финансисты учитывали неофициальные доходы своих клиентов, а теперь при рассмотрении заявок на рассрочку доверяют только официальным бумагам, подтверждающим сокращение доходов. У большинства заемщиков в режиме карантина их нет.

БАНКИ ПРОТИВ РАССРОЧЕК

Госдума приняла закон, который обязывает банки предоставлять отсрочки по потребительским и ипотечным кредитам на срок до полугода. Но при этом должно выполняться несколько условий. Сумма кредита не должна превышать максимальный размер, определенный правительством. Это 4,5 млн руб. по ипотеке в Москве, 3 млн в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн рублей в остальных регионах. Для автокредитов верхняя планка установлена на уровне 600 тысяч рублей, для потребкредитов – 250, для кредитных карт – 100 тысяч рублей. Речь идет не об остатке долга, а о сумме взятого кредита.

За месяц до обращения в банк доход должника должен снизиться как минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом, полученным в 2019 году. На момент обращения у заемщика не должно быть ипотечных каникул.

Первым программу "Кредитные каникулы" запустил Сбербанк, она стартовала 25 марта. В ВТБ кампания началась 8 апреля для клиентов с автокредитами, 9 апреля — для кредитов наличными, а по ипотеке оформлять каникулы можно будет 20 апреля.

С 20 марта от заемщиков поступило более 107 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода из-за эпидемии коронавируса, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина: из них 84 тыс. (79% заявок) по потребительским и 23 тыс. (21%) по ипотечным кредитам. Банки рассмотрели 76 тысяч заявок, но удовлетворили лишь 15% из них.

Столь низкий порог одобрения Набиуллина объяснила тем, что заявки начали приходить раньше, чем закон вступил в силу – 3 апреля. ЦБ рассчитывает, что ситуация уже в ближайшее время изменится и банки будут более охотно входить в положение граждан, которым нечем платить по долгам. В противном случае Банк России будет "применять регуляторные меры".

"Пока делать вывод о том, насколько охотно банки предоставляют отсрочку, рано. Ведь именно сейчас они разрабатывают внутренние инструкции по процедурам принятия и рассмотрения заявок", — говорит глава "Финпотребсоюза" Игорь Костиков. По его прогнозам, ситуация начнет проясняться уже на этой неделе.

"Предоставлять кредитные каникулы банки будут неохотно, поскольку им это не выгодно, — отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. — Уже сейчас банкиры обвиняют заемщиков, желающих отсрочить выплаты, в мошенничестве, связанном с предоставлением "липовых" справок о сокращении дохода".

Так, в Сбербанке отмечают, что сейчас большое количество обращающихся за льготным периодом не могут предоставить необходимые документы. По подсчетам банка, только каждая десятая заявка документально подтверждена. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в правительство с просьбой ввести ответственность граждан за недобросовестное получение кредитных каникул в результате предоставления подложных документов. Письма и предложения направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

СПОРНЫЙ МОМЕНТ

Расчеты дохода – основной спорный момент, к которому банки будут придираться и на основании чего будут отказывать в предоставлении кредитных каникул. Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть справка из налоговой инспекции, НДФЛ, справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. В ЦБ советуют уточнять конкретную информацию у кредитных организаций.

"Получить официальные бумаги сейчас, в условиях карантина, будет непросто", — уверен Игорь Костиков. Он также считает, что далеко не каждый работодатель захочет предоставлять справку о том, что он не платит зарплату или платит ее не в полном объеме, так как за этим может последовать уголовное наказание.

"Банки могут отказывать и в том случае, если посчитают, что снижение доходов заемщика не связано с коронавирусом, — говорит партнер МКА "Солдаткин, Зеленая и Партнеры" Ольга Зеленая. — Доказать эту связь очень сложно".

К тому же далеко не у всех доходы официальные. Банк выдает кредиты, учитывая и официальные, и неофициальные доходы, а каникулы может предоставлять только на основании официальных справок. Если, к примеру, заемщик получал официально 15 тысяч рублей, а неофициально еще 85, и сегодня его официальных доход остался прежним, а зарплата в конверте сократилась в три раза, то в кредитных каникулах ему, скорее всего, откажут.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА РЕШЕНИЕ БАНКА

Чтобы добиться рассрочки, эксперты рекомендуют предоставлять банку не только формальные справки о доходах, но и выписки с банковского счета, где видно, что доход снизился. "По счету несложно понять, какая зарплата у человека была и какая стала, особенно, если заемщик – зарплатный клиент банка", — говорит Костиков.

Также хорошо попросить работодателя написать отдельную бумагу, поясняющую, как коронавирус повлиял на его деятельность. Это поможет банку понять, что ваше снижение дохода реально и обоснованно. Например, работодатель может написать в свободной форме, что его компания вынуждена была закрыться на период карантина или доходы упали более чем в два раза.

Янин советует не только формально обращаться в банк, заполнив бланк заявления на сайте и приложив к нему справки о доходах, но и пообщаться лично с сотрудником кредитного отдела, объяснить ситуацию, в случае отказа попробовать договориться о временной приостановке начисления процентов на сумму долга. "На это могут пойти, если поймут, что ситуация критическая и клиент честно пытается не допустить просрочки", — говорит Янин.

Если ничего не помогает, денег нет, а банк выдал отказ в предоставлении кредитных каникул, то варианта три: обратиться с жалобой в организацию по защите прав потребителей (в одну или несколько), к регулятору (в Банк России) или подготовиться к процедуре банкротства.

"Мы сначала напишем претензию в банк, а затем, если реакции не будет, обратимся к регулятору и поможем составить обращение в суд", — поясняет Костиков.

При этом Янин советует сохранять всю переписку с банком: свои обращения, отправленные в электронном виде и ответы из кредитной организации.