МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам первого квартала 2020 года сократилась в 1,87 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 2,52 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,05 доллара против 1,87 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода выросла на 12%, составив 20,731 миллиарда долларов. Аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне 1,59 доллара, а выручку — 19 миллиардов долларов.

Выручка в группе по работе с институциональными клиентами (ICG) выросла на 25% в годовом выражении — до 12,484 миллиарда долларов, розничного подразделения (Global Consumer Banking) — поднялась на 1% и составила 8,174 миллиарда долларов, выручка в сфере корпоративного управления (Corporate/Other) — упала в 6,4 раза, до 73 миллионов долларов.

Банк отмечает сильное влияние на показатели в связи с пандемией коронавируса. Увеличение выручки банк связывает с сильными показателями ICG, а снижение чистой прибыли — с более высокими резервами для возмещения потерь по ссудам.

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.