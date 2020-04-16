МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Банк России получил четыре заявки на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), следует из материалов регулятора.

"Банк России информирует об окончании приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций "Азиатско-Тихоокеанский Банк" … По состоянию на 15.04.2020 в Банк России поступило 4 (четыре) сообщения о намерении", — говорится в сообщении.

Сбор заявок проходил с 1 по 15 апреля.

Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Эти акции ЦБ выставил на открытый аукцион 14 марта 2019 года. Тогда интерес к АТБ проявлял Совкомбанк, МКБ, а также инвесторы из Китая. Два банка были допущены к аукциону, однако фактически ни один из них не принял участия в торгах, и они были признаны несостоявшимися.