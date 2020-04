МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, выросла по итогам первого квартала 2020 года на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 944 миллионов долларов, следует из отчета корпорации.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 1,05 доллара против 0,94 доллара в январе-марте 2019 года. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 0,88 доллара за акцию. Выручка BNY Mellon выросла на 5% — до 4,108 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали показатель на отметке 3,88 миллиарда долларов.

"Мы оставались полностью работоспособными, продемонстрировав гибкость и способность поддерживать клиентов, когда они в нас больше всего нуждаются", — сказал генеральный директор корпорации Тодд Гиббонс (Todd Gibbons).

BNY Mellon был образован в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке занимается управлением активами, брокерской деятельностью и консалтингом. Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.