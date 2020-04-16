МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 28 /2164/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 708-П от 24.12.2019 "О порядке допуска Банком России к размещению и обращению вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57900 от 30.03.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-605 от 9.04.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475";

— приказ № ОД-606 от 9.04.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 31 января 2020 года № ОД-167";

— приказ № ОД-637 от 13.04.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2020 года № ОД-436";

— информационное письмо № ИН-01-59/27 от 24.03.2020 "О рекомендациях по предотвращению недобросовестных практик при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг";

— информационное письмо № ИН-015-53/63 от 10.04.2020 "О дополнительных мерах по поддержке страхового рынка";

— информационное письмо № ИН-06-14/64 / № 7/1028-А от 13.04.2020 "Об отмене письма Центрального банка Российской Федерации от 15 января 1998 года № 12-Т и Федеральной архивной службы России от 16 января 1998 года № 4/44-Е "Об обеспечении сохранности документов кредитных организаций".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в январе 2020 г; информация о банковской системе Российской Федерации в 1 квартале 2020 г; информация о банковской системе Российской Федерации на 1.04.2020; сообщения об исключении АКБ "АЗИМУТ" /ПАО/ и БАНК "МНХБ" ПАО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; сообщение об исключении АО "НПФ "Социальное развитие", АО "НПФ Согласие" и АО "НПФ "Образование" из реестра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.