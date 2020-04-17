МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Процент одобренных заявок на льготные зарплатные кредиты малому бизнесу под 0% составляет 30%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Зарплатные кредиты под 0% для МСП в рамках этой программы пока идут слабо. Хотя по сравнению с прошлой неделей объем выдач вырос в 10 раз, но учитывая, что, по расчетам, запрос на эту программу со стороны МСП из пострадавших секторов должен составлять около 20 миллиардов рублей в месяц, выданные сейчас 1 миллиард 100 миллионов рублей, это, конечно, крайне мало", — сказала она.

"Процент одобренных заявок — около 30%. Объем подданных заявок составил 11 миллиардов рублей, одобренных — 3,5 миллиарда рублей, и, я уже сказала, выдано чуть больше миллиарда рублей", — сказала Набиуллина.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.