МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Чистые выплаты российских компаний по внешнему долгу в третьем квартале 2020 года, по оценке ЦБ РФ, могут составить 9,4 миллиарда долларов, что на 5% выше, чем в третьем квартале прошлого года, говорится в сообщении регулятора.

При этом, согласно данным макроэкономической статистики, во втором и третьем кварталах 2020 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 13 и 11,5 миллиарда долларов соответственно.

"Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты во втором квартале 2020 года могут составить 12,6 миллиарда долларов США (на 5% ниже второго квартала годом ранее) и в третьем квартале 2020 года — 9,4 миллиарда долларов США (выше на 5%, чем в третьем квартале 2019 года). Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке)", — говорится в сообщении.

Как поясняет регулятор, несколько большие в сравнении с другими рассматриваемыми месяцами чистые выплаты произошли в апреле, они связаны с плановыми погашениями публичных заимствований в виде еврооблигаций рядом крупных нефинансовых организаций, обладающих, по оценкам ЦБ, достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств.

"Ожидаемый в сентябре значимый объем предстоящих платежей сформирован преимущественно за счет внутригруппового финансирования, сроки исполнения обязательств по которому в предыдущие периоды регулярно продлевались", — также оценивает ЦБ

Проведенный Банком России опрос показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2020 году составляет: 10% в апреле, ноль — с мая по август и 51% — в сентябре.