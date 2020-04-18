МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Корпорация Google вслед за Apple планирует выпустить банковскую карту совместно с Citi и Stanford Federal Credit Union, сообщает TechCrunch.

Будет доступен как физический "пластик", так и его виртуальный аналог, управлять картой можно будет через Google Pay. Функции будут стандартны, как для любой банковской краты — проверка состояния счета, его блокировка и т.д.

Между тем сроки выпуска продукта пока не известны. Компания Apple уже успела предложить своим клиентам удобную систему кэшбека, но о деталях условий от Google пока ничего не известно.