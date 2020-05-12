МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Программа зарплатных кредитов в России на фоне распространения нового коронавируса напоминает меры поддержки, принятые в США, но при это есть и существенные отличия: в США деньги были бюджетными и выдавались всем, у кого снизилась выручка, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Президент России Владимир Путин накануне предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.

"Программа зарплатных кредитов чем-то похожа на меры поддержки, принимаемые на Западе. Например, в США компаниям выдают беспроцентные кредиты, и если компании сохраняют рабочие места, то кредиты не подлежат возврату. Но есть и серьезные различия", — заявил Титов.

"Первое. В США кредиты были бюджетными. То есть деньги выдавало государство, банки всего лишь служили операторами. В нашем варианте государство только дотирует кредит до 2% и берет на себя 85% риска. А 15% риска в любом случае остаются на коммерческих банках", — объясняет омбудсмен.

Кроме того, по его словам, в США кредиты выдают всем, у кого снизилась выручка.

"В нашем варианте – только тем компаниям, которые по основному ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ред.) входят в десятку секторов, по решению правительства внесенных в список наиболее пострадавших. Мы провели анализ — более 30% выручки потеряли не десяток, а почти сотня ОКВЭД. Министр экономического развития упоминал о том, что можно будет засчитывать любой ОКВЭД из числа зарегистрированных за компанией, но пока что нормативную силу это не приобрело", — указал он.