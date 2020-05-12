МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ сроком 35 дней во вторник составил 110 миллиардов рублей при лимите в 50 миллиардов, следует из материалов Казначейства.

Объем средств в заявках, подлежащих удовлетворению, составил 50 миллиардов рублей. В аукционе приняли участие три банка, заявки двух из них были удовлетворены. Дата внесения средств — 13 мая, возврата — 17 июня.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.