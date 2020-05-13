МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Банк России сократит регуляторную нагрузку на эмитентов ценных бумаг по раскрытию информации — несущественные, избыточные и дублирующиеся сведения больше публиковаться не будут, при этом уровень информационной прозрачности инвестиционного процесса не снизится, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор опубликовал новое положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, в котором определены условия для перехода к раскрытию информации на консолидированной основе по группе эмитента. "Новые требования к раскрытию эмитентами информации вступят в силу с 1 октября 2021 года, что дает эмитентам достаточно времени для адаптации корпоративных систем сбора информации", — отмечают в ЦБ.

По новым правилам состав и структура информации в проспекте ценных бумаг и отчете эмитента приближены к международным стандартам. Эмитенты будут использовать МСФО для расчета финансовых показателей и предоставлять анализ факторов, повлиявших на результаты финансово-хозяйственной деятельности, — аналог привычного для инвесторов во всем мире Management discussion and analysis (Анализ и обсуждение руководством финансового состояния и результатов деятельности).

Наиболее важная информация, включая операционные и финансовые показатели, сведения о ключевых контрагентах, будет раскрываться консолидированно по группе эмитента, а в случае сохранения эмитентом режима раскрытия информации на соло-основе эмитент должен будет публиковать соответствующие объяснения.

"Исключаются требования по раскрытию несущественной для инвесторов информации в отчетах эмитента, почти на треть сокращается перечень существенных фактов, о которых надо сообщать в ленте новостей, устранено дублирование информации, раскрываемой в разных формах. Эти изменения сократят регуляторную нагрузку на эмитентов без снижения уровня информационной прозрачности инвестиционного процесса", — говорится в сообщении.

После перехода к раскрытию информации на основе МСФО отчет эмитента и список аффилированных лиц будут раскрываться раз в полгода.