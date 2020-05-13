МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации и об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по счетам граждан в отдельных случаях, например, при получении наследства или продаже жилья.

Документ с 1 октября 2020 года распространяет ССВ на потребительские кооперативы (за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом о ЦБ некредитными финансовыми организациями), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по счетам не будет превышать стандартные 1,4 миллиона рублей.

В ряде случаев сумма страхового возмещения с октября увеличивается до 10 миллионов рублей. Например, при получении гражданами наследства, продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию.

Кроме того, получить повышенную страховку можно будет при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат, пособий, компенсационных и некоторых других выплат, исполнении решения суда, получении грантов в форме субсидий, а также по спецсчетам, предназначенным для формирования и использования средств фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме.

В то же время закон устанавливает ограничение в размере 1,4 миллиона рублей на сумму получения возмещения для контролирующих организаций, топ-менеджеров и собственников в течение года после отзыва лицензии у банка, сообщил во вторник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это делается, чтобы исключить ситуации, когда топ-менеджер довел банк до банкротства и потом получает возмещение с вклада, который в нем находился, пояснял Аксаков.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.

Сегодня по вкладам можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства, поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 миллионов рублей, отмечал Володин.