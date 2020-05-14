МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. В России средний размер кредита на покупку жилья в апреле составил 2,48 млн рублей, что соответствует уровню начала прошлого 2019 года. Об этом со ссылкой на данные статистики бюро кредитных историй "Эквифакс" в четверг пишет РБК.

Часть банков в России с начала апреля из-за пандемии коронавируса стала ужесточать правила выдачи ипотечных займов. Некоторые из них, в частности, повысили размер первоначального взноса кредитам на жилье.

По сравнению с мартом текущего года в апреле средний размер ипотеки снизился на 9,3%.

Ранее — последние два года — по размерам ипотечных кредитов наблюдался планомерный рост, незначительное сокращение было только в июле и августе прошлого года.

Снижение средней суммы ипотечного кредита подтвердили изданию в Сбербанке, ВТБ, "Доме.РФ", в "Открытии", Промсвязьбанке, Абсолют банке и "Уралсибе".

В Национальном бюро кредитных историй (НКБИ) также сообщили о снижении ипотеки. По их данным, в апреле средний размер жилищного кредита снизился на 8% и составил 2,39 миллиона рублей.

Объединенное кредитное бюро зафиксировало снижение на 9,6% — до 2,26 миллиона рублей.

И у НКБИ, и у ОКБЮ показатель размера ипотеки вернулся на уровень второго-третьего квартала 2019 года.

В прошлом месяце, когда в России был объявлен режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, банки наблюдали снижение и по другим видам кредитования населения. В частности, кредитные организации объясняли это ужесточением подхода к выбору клиентов и сокращением спроса со стороны граждан.