МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Количество сообщений, переданных через российский аналог SWIFT, выросло в 2019 году по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза, говорится в годовом отчете Банка России.

"Количество пользователей Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) по состоянию на 1 января 2020 года составило 391 участник. В 2019 году пользователями СПФС было направлено 12,9 миллиона финансовых сообщений, по сравнению с количеством годом ранее – увеличение в 2,4 раза", — сказано в документе.

СПФС была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.