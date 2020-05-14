МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 32 (2168).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— инструкция № 202-И от 15.01.2020 "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58159 от 22.04.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5396-У от 30.01.2020 "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58200 от 23.04.2020, вступает в силу с 1.07.2020/;

— указание № 5421-У от 24.03.2020 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58209 от 24.04.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5422-У от 25.03.2020 "О внесении изменений в пункт 6.10 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П "О порядке согласования Банком России назначения /избрания/ кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании /прекращении полномочий/, назначении /освобождении от должности/ лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и /или/ требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей /акционеров, участников/ финансовых организаций, направления членом совета директоров /наблюдательного совета/ финансовой организации информации в Банк России о голосовании /о непринятии участия в голосовании/ против решения совета директоров /наблюдательного совета/ финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии /отсутствии/ сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 767 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/", а также о порядке ведения таких баз" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58230 от 28.04.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-758 от 12.05.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2020 года № ОД-436".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.04.2020; сообщение об исключении АО "АКБ "КОР" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; сообщения Банка России.