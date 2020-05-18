МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 34–35 (2170–2171).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 713-П от 24.03.2020 "О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58153 от 21.04.2020, вступает в силу с 1.01.2023/.