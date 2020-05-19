МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. ВТБ надеется, что май и июнь будут последними месяцами, связанными с жесткими ограничениями на фоне коронавируса, и уже в июле банк сможет вернуться к нормальной экономической жизни, заявил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

"Первые несколько регионов уже начали снимать ограничения по передвижению, и мы видим там восстановление оборотов торговли и кратный рост трат в отдельных сегментах. Мы очень рассчитываем, что май–июнь будут последними месяцами, связанными с жесткими ограничениями, и уже в июле мы сможем вернуться к нормальной экономической жизни, которая позволит населению восстановить свою привычную финансовую активность, которая была еще до начала изоляции", — рассказал зампред.

Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заболевания, свыше 307 тысяч человек скончались. В России общее число выявленных заболевших составляет 290 678 человек, всего скончались от болезни 2 722 человека, выздоровели 70,2 тысячи.