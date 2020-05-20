МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. X5 Retail планирует 22 мая собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.

Ориентир ставки первого купона составляет 5,8-5,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 5,88-5,99% годовых.

Компания планирует разместить 15-летние биржевые облигации серии 001Р-11 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 мая.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК "Регион" и Совкомбанк. Эмитент бумаг — ООО "ИКС 5 Финанс".

Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы облигаций, зарегистрированной в 2016 году.