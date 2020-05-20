МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 36 (2172).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 710-П от 10.01.2020 "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58186 от 23.04.2020, вступает в силу с 1.07.2021/;

— указание № 5435-У от 10.04.2020 "Об установлении Центральным банком Российской Федерации учетных цен на аффинированные драгоценные металлы в нерабочие дни" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58254 от 30.04.2020, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5459-У от 14.05.2020 "О внесении изменения в пункт 3.5 Указания Банка России от 11 августа 2017 года № 4488-У "Об организации и осуществлении в Банке России деятельности кураторов некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-762 от 14.05.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования страхового акционерного общества ЭРГО";

— приказ № ОД-763 от 14.05.2020 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Кайрос";

— информационное письмо № ИН-06-59/89 от 15.05.2020 "О порядке взаимодействия с заемщиками по вопросам установления льготного периода или реструктуризации".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации на 1.05.2020; сообщения об исключении АО "БАНК РЕАЛИСТ", ПАО АКБ "Связь-Банк", ПАО "Спиритбанк" и АО Банк ЗЕНИТ Сочи из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.