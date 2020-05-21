МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России в четверг выпускает в обращение одну памятную монету из золота номиналом 50 рублей и шесть монет из серебра номиналом 3 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Так, выпускаются монеты серии "100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации": серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей. На оборотной стороне серебряной монеты изображен комплекс зданий Службы внешней разведки в Москве и сверху — ее флаг в цвете, снизу — надпись "100 лет". Тираж — 3 тысячи штук. На реверсе золотой монеты — изображение средней эмблемы Службы внешней разведки, внизу надпись "100 лет". Тираж этой монеты — одна тысяча штук.

Также ЦБ выпускает две серебряные монеты номиналом 3 рубля, посвященные столетию образования Чувашской автономной области и республики Карелия. На реверсе обеих монет изображены гербы республик. Также на обороте монеты, посвященной Чувашии, изображена стоящая под деревом девушка в национальном костюме с коромыслом на плечах. На реверсе монеты ко столетию Карелии изображены фигуры исполнителя эпических песен — рунопевца, природного ландшафта, водной поверхности и зданий столицы республики — Петрозаводска. На обеих монетах есть надпись "100 лет", тираж — по 3 тысячи штук.

Кроме того, будут выпущены три монеты из серебра к 160-летию Банка России. На реверсе первой монеты расположено изображение лестницы, поднимающейся по спирали и символизирующей развитие, на фоне графика роста. На второй монете представлен узор, символизирующий элементы блокчейна. На третьей монете изображены камни, расположенные на краях тонких перекладин, являющиеся символом баланса. На всех монетах есть надпись "160 лет Банку России", тираж монет — 5 тысяч штук каждая.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, добавляет регулятор.