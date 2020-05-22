МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России считает, что норматив концентрации риска на одного заемщика (Н6) и норматив концентрации рисков на связанные с банком стороны (Н25) менять не нужно, ответила глава регулятора Эльвира Набиуллина на вопрос, рассматривает ли ЦБ возможность смягчения этих нормативов, чтобы банки могли кредитовать предприятия в больших размерах, чем сейчас позволяет их капитал.

"Регулирование Н6, Н25 – это принципиальный элемент нашего банковского регулирования, который поддерживает финансовую устойчивость отдельных финансовых институтов. И мы видим, что сами банки к этому очень ответственно подходят и регулируют для себя концентрацию этих рисков даже на более жёстком уровне, чем это предусмотрено нашими нормативами, потому что понимают, что такая концентрация рисков может создавать риски для самих банков. … Поэтому мы считаем, что принципиально Н6, Н25 не нужно менять", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

При этом она напомнила, что уже есть пониженные коэффициенты для ряда крупных заемщиков, прежде всего, естественных монополий. Кроме того, регулятор принял решение перенести введение Н30 – норматива концентрации крупных кредитных рисков — на 1 января 2022 года.

"Тем не менее, мы понимаем, что у нас есть крупные заемщики, крупные предприятия, которые нуждаются в кредитных средствах. И, на мой взгляд, здесь перспективное направление – это развитие синдицированного кредитования, которое у нас пока слабо развито. И вот это распределение риска между разными кредиторами, дифференциация этих рисков позволит решить проблему увеличения заимствований для крупных заемщиков, не создавая риски для отдельных финансовых институтов. И второе — развитие рынка облигаций, в том числе, для широкого круга инвесторов не только банков, и конечно, на наш взгляд, здесь при необходимости можно использовать и госгарантии", — пояснила глава регулятора.