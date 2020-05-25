МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует значительный объем заявок на кредиты под 2% на поддержку занятости, сообщила пресс-служба банка.

Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.

ВТБ также присоединится к этой программе и с 1 июня будет предоставлять кредиты представителям пострадавших отраслей на возобновление деятельности. До 1 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80%, государством будет погашено от 50 до 100% задолженности клиента.

"По данной программе, так же, как и по программе льготного кредитования на выплату зарплаты, прогнозируется значительный объем обращений и кредитования", — указывает пресс-служба.

При этом за время действия программы льготного кредитования под 0% на выплату зарплаты ВТБ выдал более 18 миллиардов рублей. "Поддержка по подписанным соглашениям предназначена для более чем 200 тысяч человек – сотрудников компаний из пострадавших от COVID-19 отраслей. Одобрение по кредитам на выплату зарплаты получили более 5000 предприятий", — говорится в сообщении.

Заемные средства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, утвержденных правительством РФ, предоставляются на выплату зарплаты на срок до 12 месяцев, со ставкой 0% на первые полгода и 3,5% — на оставшийся период.