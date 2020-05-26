МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" заключил с группой компаний "Русский стандарт" соглашение о реструктуризации кредитов на 85,7 миллиона долларов, сообщила пресс-служба "Траста".

Стороны установили график выплат, по которому существенная часть долга будет погашена досрочно, остальная сумма выплачена равными платежами до конца 2023 года. В сообщении "Траста" отмечается, что такая стратегия позволит заемщику равномерно распределить долговую нагрузку, а банку обеспечит возврат долга на более выгодных условиях.

"Согласно параметрам сделки, частично досрочно погашено 15,3 миллиона долларов. Эти деньги уже поступили. Остальные платежи пройдут по утвержденному графику до конца 2023 года", — прокомментировал договоренность первый зампред правления, главный исполнительный директор "Траста" Михаил Хабаров.

Представитель "Траста" сообщил РИА Новости, что долги группы "Русский стандарт" перешли к нему от Бинбанка. "Траст" получил непрофильные и проблемные активы Бинбанка в 2018 году.

На базе банка "Траст" создан Банк непрофильных активов (БНА), консолидировавший "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. В частности, БНА получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка.