МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в июне на уровне 5,492% годовых после 5,561% в мае, следует из материалов регулятора.

Кроме того, базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 5,69%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 5,88%, от 181 дня до года — 6,463%, по вкладам сроком больше года — 6,692%.

По вкладам граждан в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,76%, на срок до 90 дней — 0,408%, от 91 до 180 дней — 0,711%, от 181 дня до года — 1,105%, на срок свыше года — 1,388%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования составит 0,008%, на срок до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 дня до года и на срок больше года — 0,01%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.

В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов по валюте и рублям как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.