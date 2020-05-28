МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Крымский РНКБ вышел из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на основе которой сформирована биржа для листинга санкционных компаний РФ, сообщил РИА Новости через пресс-службу председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

"Некоторое время назад РНКБ получил предложение по приобретению принадлежащего ему пакета акций Санкт-Петербургской валютной биржи. Предложение было принято, банк совершил сделку по выходу из капитала СПВБ и в настоящее время больше не является акционером Санкт-Петербургской валютной биржи", — сказал он.

О том, что биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе Санкт-Петербургской валютной биржи, в конце декабря прошлого года заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Тогда же он заявил, что на бирже уже зарегистрирован первый выпуск облигаций РНКБ.