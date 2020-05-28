МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Набсовет "ФК Открытие" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, сообщил банк.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО Банк "ФК Открытие" принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО Банк "ФК Открытие" по результатам 2019 года:… Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям ПАО Банк "ФК Открытие" по результатам 2019 года", — говорится в сообщении.

Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Основным акционером банка с долей более 99,99% является Банк России. По величине активов, согласно данным БИР Аналитики, банк "ФК Открытие" занимал 11-е место в банковской системе РФ.