МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В апреле текущего года клиенты микрофинансовых организаций (МФО) просрочили выплаты по своим кредитам более чем на 90 дней на сумму в 4,52 млн рублей. Как пишет РБК со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс", это 40,7% от их общего числа.

Доля просрочки по итогам апреля стала максимальной с 2016 года.

Займы, просрочка выплаты по которым составляет свыше 90 дней, считаются проблемными.

В целом на 1 мая 2020 года объем просроченной задолженности в МФО вырос до 51,3 млрд рублей, это 34,3% от всего портфеля, пояснили изданию в БКИ.

Ранее бюро "Эквифакс" сообщало о росте доли отказов по кредитам в апреле текущего года. Отказы по потребительским ссудам с такой формулировкой стали самыми большими за последний год и выросли на семь процентных пунктов (п. п.), до 60%. По кредитам наличными — на 5 п. п., до 36%. По микрозаймам — на 9 п. п., до 70%.

Помимо роста просроченных платежей по микрокредитам, микрофинансовые организации сталкиваются еще и со снижением спроса на займы. Эксперты прогнозируют, что из-за пандемии с рынка могут уйти порядка 15% небольших компаний.