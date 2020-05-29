МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В июне в России начнут действовать ряд новых законов. В частности, судебные приставы больше не смогут списывать социальные выплаты граждан в счет погашения долгов со счетов россиян.

Этот запрет был наложен и ранее в стране, но при взыскании долгов граждан было невозможно определить, какие именно из денежных средств на счетах включают в себя социальные выплаты.

В результате детские пособия тоже могли быть взысканы за долги.

Судебные приставы, если у них на руках было предписание суда о взыскании задолженности, могли изъять в том числе и социальные деньги. В этом случае возвращать средства граждане были вынуждены через суд.

С понедельника, 1 июня 2020 года, каждое поступление на счет россиянина, которое носит социальный характер, будет обозначено в банковской системе.

Работодатели будут обязаны указывать в расчётных документах код такого вида дохода сотрудника.

Банки, в свою очередь, будут обязаны производить расчёт суммы, на которую может быть обращено взыскание, без учета социальных выплат.

Закон также предусматривает, что к перечню доходов, которые нельзя взыскивать судебным приставам, будут относиться деньги, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС).