МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Объем сделок РЕПО Банка России в первом квартале 2020 года вырос более чем в 4 раза и составил 779 миллиардов рублей по отношению к первому кварталу 2019 года, в том числе благодаря возобновлению проведения аукционов тонкой настройки с марта, говорится в сообщении Национального расчетного депозитария (НРД), входящего в группу Московской биржи.

"Объем сделок РЕПО Банка России в первом квартале 2020 года составил 779 миллиардов рублей (+305% по отношению к первому кварталу 2019 года), в том числе благодаря возобновлению проведения аукционов тонкой настройки с марта 2020 года для поддержки возросшего спроса банковского сектора на ликвидность. На стороне НРД начата подготовка к запуску операций РЕПО с фиксированной ставкой на 1 месяц и с плавающей ставкой на 1 год", — указывается в сообщении.

В условиях снижения профицита ликвидности в первом квартале 2020 года объем сделок РЕПО Федерального казначейства с системой управления обеспечения (СУО) НРД составил 3 триллиона рублей по сравнению с 5 триллионами в первом квартале 2019 года, при этом сделки заключались на более длинные сроки (средний срок сделки вырос с 7 до 23 дней). В марте в связи с волатильностью на рынке наблюдался резкий рост спроса на ликвидность, при этом сокращались сроки сделок, наиболее востребованными операциями стали сделки на срок овернайт, сообщается в пресс-релизе.