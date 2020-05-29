МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Нерезиденты с 25 по 28 мая купили на внутреннем рынке РФ валюту на 29,3 миллиарда рублей, сообщает ЦБ РФ в еженедельном аналитическом обзоре "Финансовый пульс".

"Нерезиденты и дочерние иностранные банки в отчетный период приобрели иностранной валюты на 29,3 миллиарда рублей. Курс рубля к доллару США незначительно укрепился", — говорится в обзоре.

При этом доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) с 21 по 28 мая увеличилась на 0,7 процентного пункта — до 30,8%".

По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в ОФЗ на 21 мая составляла 30,1%, на 28 мая — 30,8%.

"На рынке ОФЗ наблюдалось снижение доходностей на ближнем конце кривой (на сроках до погашения 1-2 года) и рост на дальнем. В среднем кривая доходности ОФЗ выросла на 2 базисных пункта. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД увеличился на 20 миллиардов рублей, доля на 28 мая составила 30,8%", — говорится в обзоре.

Нерезиденты приобретали ОФЗ на аукционах и внебиржевом рынке. Средний срок до погашения портфеля ОФЗ у нерезидентов на 28 мая составил 7,4 года, сообщил ЦБ.

Минфин России разместил на аукционе 27 мая два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном общим объемом 78,3 миллиарда рублей по номиналу. Высокий спрос на ценные бумаги наблюдался со стороны локальных инвесторов (77,4%), отметили в ЦБ. За апрель-май Минфин России привлек 119,1% (714,7 миллиарда рублей) от запланированного объема привлечения.

В день аукциона прошло погашение семилетнего выпуска ОФЗ объемом эмиссии 350 миллиардов рублей (в обращении на дату погашения — 147 миллиардов рублей). За день до погашения локальные инвесторы владели ценными бумагами этого выпуска на сумму 136,4 миллиарда рублей.