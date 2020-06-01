МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российские банки на фоне введенных из-за коронавируса ограничений предложат новым клиентам цифровые карты в виде электронных кошельков. Как пишет РБК, такой продукт уже представил своим клиентам "Тинькофф банк", а в Промсвязьбанке аналогичную возможность пока только рассматривают.

Изданию рассказали, что со временем такую карту можно будет перевести в статус обычной банковской. Именно этим она отличается от стандартного электронного кошелька.

Такой финансовый инструмент могут получить только новые клиенты, в этом его отличие от представленных ранее на рынке цифровых карт.

Напомним, что в апреле текущего года на фоне введенного в России режима самоизоляции ЦБ дал возможность банкам дистанционно открывать счета новым клиентам в случае, если они предназначены для социально значимых платежей. Тем не менее, отмечает издание, ни один из крупных банков этим правом не воспользовался, опасаясь нарушить антиотмывочное законодательство.

Банки самостоятельно ищут способы удаленного открытия счета новым клиентам из-за того, что в письме Банка России, регулирующего финрынок, не прописан четкий порядок проведения удаленной идентификации пользователей.

Как рассказал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов, механизм упрощенной идентификации клиентов прописан в законе "О национальной платежной системе", и на основании этого документа операторы электронных кошельков уже несколько летпроводят такие операции.