МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московского кредитного банка" (МКБ) по МСФО за январь-март выросла в 21,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,152 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

Чистый процентный доход вырос на 31,2%, до 12,66 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 11,515 миллиарда рублей, показав рост в 2,6 раза. Операционные расходы выросли на 21,4%, до 5,137 миллиарда рублей.

Активы МКБ по состоянию на 31 марта составили 2,781 триллиона рублей против 2,423 триллиона на 31 декабря 2019 года. Обязательства банка на ту же дату составили 2,568 триллиона рублей против 2,213 триллиона на конец прошлого года.

МКБ по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 апреля занимал 7-е место в российской банковской системе (2,899 триллиона рублей).