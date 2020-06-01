МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей в мае выросла на 0,06 процентного пункта — до 30,65%, свидетельствуют данные центра информации Национального расчетного депозитария (НРД).

В мае наблюдались колебания на уровне 30,1-30,8%, говорится в сообщении. Для сравнения: на 31 декабря 2019 года доля нерезидентов составляла 31,5%, на 31 марта — 31,08%, на 30 апреля — 30,59%.

При этом на 31 мая доля ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей и финансовых организаций со 100-процетным участием иностранного капитала составила 35,46% против 34,65% на 30 апреля.

По данным НРД, значительные изменения доли нерезидентов произошли в ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года – сокращение на 8,1 процентного пункта, до 45,69%, в ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года – сокращение на 4,56 процентного пункта, до 34,43%, в ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года – сокращение на 4,32 процентного пункта, до 60,17%.

Нерезиденты наращивали долю в новом выпуске ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 года – она выросла на 7,62 процентного пункта и составила 8,63% на 29 мая, а также в ОФЗ 26232 (рост до 18,29% на 6,04 процентного пункта) и в ОФЗ 26225 (рост до 43,33% на 5,28 процентного пункта).