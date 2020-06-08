МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Банк "Санкт-Петербург" погасил 12 миллионов своих акций, говорится в сообщении кредитной организации.

"Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые были погашены: 11 999 833… основание для погашения акций эмитента: решение годового общего собрания акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург"… дата погашения акций эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому счету эмитента записи о погашении (списании погашаемых) акций эмитента 08.06.2020", — сказано в сообщении.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" утвердили уменьшение уставного капитала до 507,7 миллиона рублей путем погашения акций в конце мая.

Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 мая банк занимал 17-е место в российской банковской системе.