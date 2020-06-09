БРЮССЕЛЬ, 9 июн — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросистема (Европейский центральный банк и Центробанки стран еврозоны) за неделю к 5 июня приобрела бумаг в рамках специальной программы покупки активов РЕРР на сумму 26,5 миллиарда евро, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом общий объём покупок составил по этой программе к 5 июня 260,1 миллиарда евро.

Pandemic emergency purchase programme (PEPP) – это программа покупки бумаг, объявленная 18 марта нынешнего года на фоне экономических проблем, которые начали появляться из-за старта масштабной борьбы с пандемией коронавируса. Лимит покупок этой программы был установлен тогда на уровне 750 миллиардов евро, а срок ее действия – до конца 2020 года.

Совет управляющих ЕЦБ в июне принял решение увеличить PEPP на 600 миллиардов евро в месяц — до 1,35 триллиона евро, а ее срок — продлить минимум на полгода, то есть до конца июня 2021 года.