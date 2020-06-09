МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банк России может остановить продажи валюты в рамках бюджетного правила, если нефть марки Urals на длительное время задержится в районе 50 долларов за баррель, считает экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

Банк России совершает валютные операции в интересах Минфина: по бюджетному правилу при цене нефти выше планки отсечения (в 2020 году это 42,4 доллара за баррель) дополнительные доходы бюджета направляются на покупку валюты и переводятся на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня, валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.

"Что касается гипотетической ситуации, когда нефть очень быстро повышается, то остановка таких дополнительных интервенций может происходить фактически при нефти в районе 50 долларов. Но она не должна сходить на 50, она должна там оставаться, потому что до конца года этот фактор выпадающих доходов по сравнению с прогнозом, который был дан на этот год, никуда не денется", — сказала Донец.

Эксперт отметила, что в пятницу ЦБ РФ пояснил, будет ли Банк России компенсировать выпадение, связанное не только с динамикой цен на нефть, но и с действиями в рамках сделки ОПЕК+ с точки зрения объемов. "И этот ответ положительный: Минфин будет компенсировать снижение объемов. Это значит, что интервенции останутся более интенсивными. Мы можем увидеть продажи иностранной валюты, даже если они (цены на нефть — ред.) превысят базовую цену в 42 доллара. Фактор остается поддерживающим", — указала она.

При этом Донец считает, что фактор выпадающих доходов может действовать исключительно в 2020 году, потому что доходы сравниваются с гипотетическими базовыми, которые были заложены в начале года. "Я не представляю сценарий, когда эти интервенции можно будет распространить на весь 2021 год. Хотя ничего невозможного, в принципе, тоже нет", — добавила она.

Эксперт также отметила, что они не рассматривают сценарий в текущем году, когда нефть уходит в район 50-60 долларов за баррель, так как это преждевременно. С точки зрения экономистов ИК "Ренессанс Капитал", нефть и во второй половине года будет держаться в районе 40 долларов за баррель.

"Поэтому в сценарии, когда нефть остается в районе 40 долларов до конца года – эти дополнительные интервенции могут составить в районе 8 миллиардов долларов – это существенная величина, которая добавляет в мою оценку курса примерно 3%, и в связи с этим мы как раз пересмотрели оценку рубля с 76 за доллар – до 73 рублей", — сказала она.