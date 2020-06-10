МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 44 /2180/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— инструкция № 201-И от 13.01.2020 "О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58425 от 21.05.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5432-У от 8.04.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П "О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров /участников/ негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58426 от 21.05.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5440-У от 14.04.2020 "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58382 от 19.05.2020, вступает в силу с 1.09.2020/;

— указание № 5443-У от 20.04.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июля 2019 года № 5215-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58488 от 27.05.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5446-У от 20.04.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 31 октября 2018 года № 4954-У "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58471 от 26.05.2020, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5447-У от 20.04.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58470 от 26.05.2020, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5449-У от 22.04.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58498 от 28.05.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5450-У от 22.04.2020 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 6 декабря 2017 года № 183-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58550 от 2.06.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5466-У от 28.05.2020 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам проведения мониторинга нефинансовых предприятий Банком России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-889 от 2.06.2020 "О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 11 августа 2017 года № ОД-2280".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.05.2020; информация о банковской системе Российской Федерации на 1.06.2020; сообщения об исключении ЗАО "МИРА-БАНК" и ОАО "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.