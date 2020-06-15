МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ограничение эквайринговых комиссий, введенное на фоне коронавируса, носит временный характер и направлено в том числе на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

В связи с пандемией власти РФ ввели ряд мер по поддержке торговли. В частности, ЦБ с 15 апреля по 30 сентября ограничил эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%, а с 1 июня по 30 сентября — банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг. В ряде случаев банки временно отменили для клиентов эквайринговую комиссию и плату за обслуживание терминалов.

"Ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям ТСП (торгово-сервисные предприятия — ред.) носит временный характер и направлено на поддержку в том числе МСП в период пандемии коронавируса", — сказали в ЦБ.

Ассоциация банков России (АБР) в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину выступила против дальнейшего ограничения эквайринговых комиссий. По мнению ассоциации, это приведет к необходимости субсидировать их эквайринговый бизнес и отвлечет средства из других приоритетных отраслей.

Кроме того, в ассоциации опасаются, что банки на фоне ограничения эквайринговых комиссий могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к колл-центру.