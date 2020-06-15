МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Денежные переводы физических лиц из РФ в Швейцарию в первом квартале текущего года выросли до 2,519 миллиарда долларов против 1,821 миллиарда в четвертом квартале 2019 года, свидетельствует статистика Банка России.

При этом в целом переводы граждан из России за рубеж сократились за квартал на 8%, до 10,228 миллиарда долларов, в том числе в страны дальнего зарубежья было переведено 7,919 миллиарда долларов, в СНГ — 2,309 миллиарда. А средняя сумма одного перевода составила 134 и 225 долларов соответственно.

После Швейцарии среди стран дальнего зарубежья больше всего было переведено в США (637 миллионов долларов) и Великобританию (562 миллиона). В СНГ по этому показателю лидируют Узбекистан (759 миллионов долларов), Таджикистан и Киргизия (по 359 миллионов). На Украину перевели 85 миллионов долларов за квартал.

В свою очередь, в пользу физлиц в РФ из-за границы перевели 5,945 миллиарда долларов, что на 11% меньше показателя за четвертый квартал, в том числе из дальнего зарубежья 5,15 миллиарда, из СНГ — 794 миллиона. Средняя сумма одного перевода составила 328 и 207 долларов соответственно.

В отчетном квартале больше всего поступлений среди стран дальнего зарубежья было из Швейцарии (1,545 миллиарда долларов), США (527 миллионов) и Латвии (436 миллионов). Среди стран СНГ больше всего денег пришло из Казахстана (335 миллионов долларов), Узбекистана (95 миллионов) и Киргизии (88 миллионов). С Украины перевели 54 миллиона долларов.

Переводы граждан из РФ за рубеж через платежные системы также сократились: если в четвертом квартале за границу таким образом было переведено 1,957 миллиарда долларов, то в первом квартале этого года на 28% меньше — 1,407 миллиарда. А переводы из-за рубежа в Россию через платежные системы снизились на 13,5%, до 754 миллионов долларов против 872 миллионов в четвертом квартале.