ЛОНДОН, 17 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) оштрафовало лондонское подразделение германского Commerzbank на 37,8 миллиона фунтов стерлингов за нарушение ряда норм законодательства о противодействии отмыванию денежных средств, говорится в сообщении ведомства.

По данным FCA, банк в период с октября 2012 года по сентябрь 2017 года не смог "внедрить адекватные системы и механизмы борьбы с отмыванием денег".

При этом Commerzbank был осведомлен об этих недостатках, однако не предпринял "разумных и эффективных шагов для их устранения, несмотря на то, что FCA выразило особую обеспокоенность по поводу них в 2012, 2015 и 2017 годах".

"Эти недостатки также сохранялись в течение периода, когда FCA публиковало руководство о шагах, которые могут предпринять компании для снижения риска финансовых преступлений, а также о принудительных мерах против ряда фирм в отношении мер по борьбе с отмыванием денег. Несмотря на эти четкие предупреждения, неудачи продолжались", — отметил регулятор.

По словам исполнительного директора FCA по надзору за рынком Марка Стюарда, несоблюдение Commerzbank необходимых требований в течение нескольких лет создали значительный риск того, что финансовые и другие преступления могли остаться незамеченными. "Банки должны признать, что меры по борьбе с отмыванием денег жизненно важны для целостности финансовой системы Великобритании", — подчеркнул он.

Как отметили в FCA, Commerzbank согласился сотрудничать с надзорными органами на ранней стадии расследования, поэтому размер штрафа был сокращен на 30%. Полная сумма штрафных санкций составляла 54 миллиона фунтов стерлингов.